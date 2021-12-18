رئيس إذاعة القرآن السابق:3 حروف باللغة العربية لا يستطيع الأجنبي نطقها

قال الدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن اللغة العربية أقدم لغة سامية على وجه الأرض ويتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص، واختارت الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر عام 1973 اللغة العربية كلغة رسمية، وتتميز بأنها لغة القرآن الكريم الوعاء الحافظ لكتاب الله عز وجل، كما تتسم بموسيقاها والتذوق الجميل لمترادفاتها وكثرة اشتقاقاتها، فاللغات الأخرى لديها مفرد وجمع بينما اللغة العربية لديها مفرد ومثنى وجمع.

اللغة العربية تتميز بالمرادفات وكثرة الاشتقاقات

وأضاف «مدني» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الجهاز الصوتي في اللغة العربية يستطيع أن ينطق أي حرف من الحروف التي قد لا تستطيع نطقها بعض اللغات الأخرى مثل الضاد والخاء والغين، لذلك أراد الله أن تكون لغة القرآن الكريم والحافظة والواعية لهذا الخالد عبر الأيام والأزمان.

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، أن مبنى الإذاعة والتلفزيون يؤدي دوره كما ينبغي في الحفاظ على اللغة العربية، حيث يقرأ إعلاميوها اللغة بدقة بعيدًا عن التقعر والتنطع، بشكل سهل وميسر يفهمه كل متابع ومشاهد، وهو ما ينطبق على إذاعة القرآن الكريم.

الإذاعة والتلفزيون يحافظان على اللغة العربية

وأكد أن إذاعة القرآن الكريم ومختلف إذاعات وبرامج الإذاعة المصرية تستهدف اللغة السهلة، فقراءة الأخبار تختلف عن الشعر، كما أن قراءة النشرة تختلف عن العناوين والموجز والتقرير والتعليق، وكل هذه الأشياء تحبب المستمع في اللغة العربية.

وبحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة في موقعها الرسمي، فقد تمّ اعتماد يوم 18 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية حيث تمّ إدخال العربية كإحدى اللغات الست الرسمية للمنظمة عام 1973، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، حيث إن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتمّ الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.