3935 فريقا ثابتا ومتحركا لتطعيم 1.7 مليون طفل ضد الشلل بالجيزة غدا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد، الموافق 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 3935 فريقا متحركا وثابتا بكل المراكز والوحدات الصحية ومواقع التجمعات والميادين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين

ووجه محافظ الجيزة مديرية الصحة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وناشد المحافظ المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة لتطعيمهم، أو من خلال الفرق المتحركة التي ستنتقل بالشوارع.

وأكد محافظ الجيزة، أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة.

الحملة مدتها 4 أيام

وأضاف «راشد»، أن الحمله تستمر لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسه مساء، والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل والحضانات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الفرق المشاركة لضمان تحقيق المستهدف، ونشر سيارات لتوعيه المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم حفاظا علي سلامتهم.

وأشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحه بالجيزة، أن التطعيم آمن، وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام «الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2».

وأشار إلى استعداد المديرية للحملة من خلال وضع خطة لتغطية كل قطاعات المحافظة، إلى جانب توفير جميع المعدات (فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد) للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.