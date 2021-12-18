سيتي سنتر وكارفور ومنتجع التزلج.. أشهر ممتلكات ماجد الفطيم بمصر

تمتلك مجموعة شركات رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم العديد من الاستثمارات داخل مصر، حيث يبلغ حجم استثمارات المجموعة، على مدار 23 عاماً، حوالي 28 مليار جنيه.

وتوفى رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم أمس الجمعة، وكان يُعد أحد أهم رجال التجارة في دبي، واحتل المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم العربي لعام 2021، كما يمتلك الكثير من المشروعات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الكثير من بلدان الوطن العربي.

مجموعة متخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق

وأسس رجل الأعمال والتجارة الراحل مجموعة ماجد الفطيم المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا عام 1992.

وهذه قائمة بأبرز استثمارات ماجد الفطيم في مصر:

1- مول مصر، الذي يبلغ حجم استثماراته 722 مليون دولار.

2- سيتي سنتر ألماظة، باستثمارات 6.8 مليار جنيه.

3- سيتي سنتر المعادي، باستثمارات 3.9 مليار جنيه.

4- سيتي سنتر إسكندرية.

5- يمتلك سلسلة متاجر كارفور.

6- كايرو فستيفال سيتي مول.

7- أول «فوكس سينما» في شرق القاهرة.

مشاريع تجارية وفندقية وترفيهية

وهناك أيضاً الكثير من المشروعات التجارية والترفيهية التي تعمل عليها شركة ماجد الفطيم في مصر، حيث أسست المجموعة مركز «سكي مصر»، وهو أول منتجع داخلي مغلق للتزلج على الجليد في أفريقيا، بمساحة تصل إلى نحو 7700 متر مربع داخل مول مصر، ويقصده الكثير من المصريين والعرب والأجانب، لممارسة التزلج على الجليد.

وتندرج تحت مجموعة ماجد الفطيم 3 شركات، هي «ماجد الفطيم فنتشرز»، والمتخصصة في تطوير مشاريع بملكية مشتركة أو مشاريع بملكية كاملة، «ماجد الفطيم ريتيل»، وتعدّ مجموعة ماجد الفطيم إحدى الشركات المساهمة في تطوير مفاهيم التسوق في المنطقة، و«ماجد الفطيم أملاك»، التي تركز على تطوير المشاريع العقارية.

وتمتلك شركة ماجد الفطيم، نحو 27 مركز تسوق، و13 فندقاً، و4 مشاريع مدن متكاملة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء، التي يتم إنشاؤها والعمل عليها في الوقت الحالي، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى تجارية وفندقية وسكنية.