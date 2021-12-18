أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين.. «بيحضر أغنية جديدة».. «صورة»

نشر الملحن عمرو الشاذلي صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تجمعه بالمطرب حسام حبيب في أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

طرح أغنية جديدة لحسام حبيب قريبا

وأعلن الثنائي الملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو الخضري، اليوم السبت عن طرح أغنية جديدة مع الفنان حسام حبيب بعد أيام من طرح أغنية «خاصمت النوم» مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.

الأغنية الجديدة لم يعلن الثنائي بعد عن اسمها ولكنها من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أفاد الشاذلي في منشوره.

طرح خاصمت النوم بعد أيام من انفصال شيرين وحسام حبيب

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت طرحت أغنية خاصمت النوم بعد أيام من انفصالها بشكل رسمي عن حسام حبيب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

شيرين عبدالوهاب طرحت خاصمت النوم مع روتانا

«خاصمت النوم» من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار شريف جابر، وتأتي كلماتها على النحو التالي:

بعدك مارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحة أنا وجعي كبير

متقولش إن أنت نستني وعادي وهنت عليك

يرضيك يعني أعيش مافيش

ولا أي حاجة نفعاني عشان انساك

منا أصلا روحي معاك

أنساك إزاي وبأيه

ريح قلبي قول حلول

خلينا نرجع تاني بلاش وداع

وكفاية وقت ضاع

ما البعد بنتعب فيه

فاكر أيامنا زمان

قعدتنا في كل مكان

وكلام ووعود أننا عمرنا ما نفارق بعض

طب ليه يا حبيبي مشيت

لا رجعتلي ولا حنيت

وسايبني لوحدي بكلم نفسي في عز البرد

من المقرر أن تستكمل شيرين طرح أغنيات ألبومها الجديد تباعًا، حيث ستطرح كل أسبوع أغنية جديدة من الألبوم الذي من المقرر أن يتخطى عدد حاجز الـ10 أغنيات.

ويذكر أن آخر ألبومات الفنان حسام حبيب كان بعنوان «فرق كبير» وطرح عام 2016 وتضمن 10 أغنيات من بينهم ديو غنائي مع شيرين بعنوان «كل ما أغني».