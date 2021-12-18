عرض فيلم «كلشي ماكو» في مهرجان السليمانية بالعراق.. الاثنين المقبل

يُعرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي ضمن مسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة الخامسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العراق وذلك ليكون عرضه الأول في بلده، بعد عرضه مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أُنتج هذا المشروع في العراق بالتعاون مع فؤاد جلال رشيد من ماستي فيلم وهي شركة إنتاج في السليمانية وهدى الكاظمي من عشتار العراق لإنتاج الأفلام بغداد.

تفاصيل عرض الفيلم بمهرجان القاهرة

وقد نال الفيلم مؤخراً إشادة واسعة في أعقاب نجاح عرضه الأول عربياً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم على خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006 بين الكريسماس وعيد الأضحى، ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تجعلهم عرضة للمخاطر.

في قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة وهي روائية وأم عزباء فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف.

قُبيل بدء العام الجديد وفي أعقاب أحداث ما كانت في الحسبان تهيئ سارة وجيرانها أنفسهم لمستقبل مجهول المعالم بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

عروض الفيلم عالميا

وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي وقبلها كان كلشي ماكو فاز بجائزة «IWC» المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومقدارها 100 ألف دولار.

كتبت الفيلم ميسون الباجه جي بالتعاون مع شريكتها في الكتابة المقيمة في بغداد إرادة الجبوري واللتان حضرتا سويةً العرض الأول للفيلم في العالم العربي في القاهرة في نوفمبر الماضي.

أول انطلاقةٍ للفيلم قبل إتمامه كانت عبر شبكة المنتجين في قرطاج ومن بعدها نال أيضاً مِنح مختلفة في المنطقة العربية ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» ومؤسسة الدوحة للأفلام.

وعلى الصعيد الأوروبي نال من بين منح عديدة منحة من «Eurimages» والمركز الوطني للسينما «CNC» والصندوق السويسري «Visions Sud Est» ومؤسسة الفيلم البريطاني «British Film Institute» كما فاز بجائزة مادية قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي من شركة «The Cell Group» وذلك ضمن سوق مهرجان مالمو للسينما العربية حيث اختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج.