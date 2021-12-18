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محمود مسلم

ضبط سائق يدعي تعرضه لسطو مسلح للاستيلاء على أموال صاحب العمل

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الوطن
07:18 م | السبت 18 ديسمبر 2021
إدعاء سائق بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى

إدعاء سائق بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مـايـو بمديرية أمن القاهرة مـن (سائق بمخزن أعلاف كائن بمحافظة الجيزة) بأنه حال سيره بالطريق الأوسطى بدائرة القسم مستقلاً (سيارة  نصف نقل قيادتـه " تابعه للمخزن محل عمله" ملك صاحب مخزن أعلاف) وبحوزته مبلغ مالى  لشراء كمية من الأعلاف .. فوجئ بقيام عدد (3) أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" قاموا بإستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وإستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه كرها عنه ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ ، وبإعادة مناقشته عدل عـن أقـوالـه ، وأقـر بـأنـه نظراً لمروره بضائقة مادية إختمرت فـى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

بإستدعاء المجنى عليه ، إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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