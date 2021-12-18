فتاة تلقي بنفسها من الطابق السادس عقب مشاجرة مع صديقتها: شعرت بالإهانة

داخل أحد شوارع مركز أوسيم محافظة الجيزة، كانت الفتاة العشرينية تعيش مع أسرتها في حالة هدوء دون أي خلافات بينها وبين أحد، إلى أن انتهت حياتها في مشهد تظهر فيه جثة ملقاة على الأرض أسفل منزلها، ومصابة بكسور وجروح وغارقة في دمائها.

اختلطت الفتاة بجارتها في الشارع لتكون صديقتها، وخلال علاقة الصداقة التي جمعتهما نشبت بينهما خلافات لم تنتهِ عند حد الكلام والشتائم فقط، فاحتد الموقف ليتحول إلى شجار باليد بينهما، ثم اتخذت الفتاتان قرارًا بتجنب كلاً منها الأخرى.

الفتاة استعانت بوالدتها في سحل المتوفاة

أشهر عديدة مرت منذ أن ابتعدت الفتاتان عن بعضهم، حتى جمعهما القدر ليلتقيا مرة أخرى في إحدى المواقف، وحدثت مشاجرة كلامية تطورت التشابك بالأيدي، حتى تدخل الأهل لإنهاء الموقف.

لكن إحداهما أضمرت الحقد للأخرى، فاستغلت أن الفتاة تجلس وحيدة في منزل أسرتها واستدعتها أسفل المنزل، وتعمّدت سحلها بمساعدة والدتها أمام الأهالي والجيران حتى تقوم بإهانتها، فما كان من الفتاة المتوفاة إلا أن صعدت إلى منزلها في الطابق السادس وقامت بإلقاء نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وباتت جثة هامدة.

بلاغ يفيد بالواقعة

كان قسم شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السادس أعلى منزلها في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبعمل التحريات تبيّن أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بعدما شعرت بالإهانة من سحل وضرب فتاة ووالدتها لها، مقيمين في ذات المنطقة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، كما باشرت التحقيق في الواقعة بعد استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.