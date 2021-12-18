أحدث ظهور لـ الهندي رانفير سينج بإطلالة مستر إكس «صور»

شارك الفنان الهندي رانفير سينج، جلسة تصوير حديثة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وشبه الجمهور العربي إطلالته بـ«مستر إكس»، لارتدائه ملابس كاوبوي، التي تشبه أزياء فؤاد المهندس بفيلمه الشهير «أخطر رجل بالعالم.. مستر إكس».

رانفير سينج بإطلالة مستر إكس

ونشر الهندي رانفير سينج، عدة صور من جلسة التصوير، معلقا: (Howdy) والتي تعني كلمة مرحبا بلغة (شيكاغو)، المشهورين بتلك الملابس.

مشاركة رانفير سينج وديبكا بادكون بموسم الرياض

يذكر أن الفنان رانفير سينج، أطلق فيلمه الجديد (83)، بموسم الرياض بالسعودية، وكان برفقة زوجته ديبكا بادكون، وخطف الأنظار الثنائي على السجادة الحمراء.

ويجسد رانفير سينج بفيلم (83)، قصة حياة لاعب الكريكت الشهيركابيل ديف، الذي يعد مثل محمد صلاح عالميا، وجسدت زوجته ديبكا بادكون دور زوجته رومي ديف.

وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا جماهيريا، لإطلالة الثنائي ديبكا و رانفير معا على الشاشة، حيث يعرف أنهما دائما يخطفون الأنظار معا بكل عمل فني شاركا به، بسب الكيمياء الفنية بينهما.

أبرز تصريحات ديبكا ورانفير في لقاء لقناة عربية

و من الجدير بالذكر أنه كان هناك لقاء حصري لقناة عربية، مع رانفير سينج وزوجته ديبكا بادكون، خلال مشاركتهما بموسم الرياض، ويعد اللقاء الإعلامي الأول بعد زواجهما الذي يجمع الثنائي معا وخاصة بالوطن العربي.

ومن أبرز التصريحات هو تعليق ديبكا عن استعدادها لقيام بدور رومي ديف زوجة كابيل لافتة: «قمت بربط شخصية (رومي ديف)، بشخصية والدتي ودورها الفعال في حياة ومسيرة والدي عندما كان لاعباً، لذا كانت إحدى قراراتي الشخصية هي أن أقوم بتجسيدها لأن هذا العمل هو فيلم خاص ورحلة خاصة وانجاز خاص أيضاً»، وذلك من خلال لقائها في برنامج «mbc trending».

وعلق رانفير سينج، عن تحمسه الشديد لعرض الفيلم بالهند، خاصةً أن قصة العمل لها أهمية كبيرة للشعب الهندي، لانها تتحدث عن احدى أيقونات الرياضة عالميا ببلاده وهو كابيل ديف.

فيلم مصري وهندي يحملان نفس الاسم «مستر إكس»

وبمناسبة مستر إكس، يقدم الفنان أحمد فهمي فيلما جديدا، يحمل نفس الاسم، ومن محض الصدفة أن هناك فيلما هنديا بعنوان «مستر إكس» أيضا لعمران هاشمي.