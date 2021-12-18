3 أرقام للإبلاغ عن تاجر التموين حال عدم التزامه بأسعار السلع المدعمة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة طرق أمام المواطنين للإبلاغ عن شكواهم من التجار عند شراء السلع، وخاصة تجار التموين حال عدم التزامهم بقائمة السلع التموينية المعلنة من قبل الوزارة، والتي تشمل أسعار 32 سلعة تموينية مدعمة للمواطنين حاملي بطاقات التموين.

تقديم الشكاوى عبر الخط السخن لحماية المستهلك

ويعتبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588 هو الرقم الرسمي للإبلاغ عن أي شكوى للمواطنين من التجار، فضلا عن توفير وزارة التموين عدة أرقام أخرى أعلنتها عبر موقعها الإلكتروني وهي كالتالي:

** 27944338

** 27948224

** 27958481

أسعار السلع التموينية للتاجر والمستهلك

وتجبر وزارة التموين جميع تجار التموين والبقالين على الالتزام بأسعار السلع التموينية بناء على القائمة التالية:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 8.25 وسعر المستهلك 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.80 وسعر المستهلك 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر التاجر 7.75 وسعر المستهلك 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم، سعر التاجر 9.50 وسعر المستهلك 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر التاجر 17.00 وسعر المستهلك 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر التاجر 2.90 وسعر المستهلك 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر التاجر 4.60 وسعر المستهلك 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر التاجر 5.00 وسعر المستهلك 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر التاجر 9.75 وسعر المستهلك 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر التاجر 15.50 وسعر المستهلك 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر التاجر 10.25 وسعر المستهلك 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر التاجر 2.00 وسعر المستهلك 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر التاجر 5.25 وسعر المستهلك 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر التاجر 16.50 وسعر المستهلك 17.00 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر التاجر 4.00 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر التاجر 19.25 وسعر المستهلك 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر التاجر 24.25 وسعر المستهلك 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم، سعر التاجر 8.30 وسعر المستهلك 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر التاجر 4.15 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

22. علبة كبريت درج 120عود، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

23. كيس ملح طعام 200 جم، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

24. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر التاجر1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

25. ظرف طحينة بيضاء، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

26. كيس سائل غسيل أواني، سعر التاجر 1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

27. علبة مرقة دجاج 8 مكعب، سعر التاجر 2.75 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

28. كيس كابتشينو 18 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

29. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر التاجر 0.95 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

30. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

31. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

32. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.