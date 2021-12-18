«أبوظبي الإسلامي للتمويل - أديفاينانس» تقود تحالفاً لتمويل «أركو» بـ 720 مليون جنيه

أعلنت شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل -أديفاينانس»، إحدى شركات مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، عن قيادتها تحالفاً مع اثنتين من كبرى الشركات المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرية لتمويل احتياجات «الشركة العربية للتنمية العقارية - أركو»، وذلك بقيمة 720 مليون جنيه مصرى، ويضم التحالف شركة «يو إى فاينانسFINANCE UE»، المملوكة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وشركة «كايرو للتأجير التمويلى»، المملوكة لبنك القاهرة.

وقال محمد أميرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أبوظبى الإسلامى للتمويل - أديفاينانس، إن التعاون المثمر مع شركات التأجير التمويلى، خاصة ذات الملاءة المالية والقدرات الفنية المناسبة، يعد الشكل الأمثل لتمويل احتياجات العملاء المختلفة، دون أن يؤثر سلباً على المخاطر التى تتحملها الشركة بمفردها، ومن ثم على ملاءتها المالية.

وأضاف: «نعمل فى الشركة على دراسة السوق من جميع جوانبها للإلمام بمتطلباتها التمويلية وتقدير حجم النمو المتوقع والمخاطر المصاحبة، وبالتالى تقديم الأدوات التمويلية اللازمة وفقاً للاحتياجات المختلفة للعملاء». أما من الناحية الأخرى، فقد أوضح الشيخ فهد شبكشى، رئيس مجلس إدارة «الشركة العربية للتنمية العقارية - أركو»، أن توسعات الشركة الاستثمارية- سواء بالقاهرة أو بالساحل الشمالى- وفى ظل الملاءة المالية القوية التى تتمتع بها الشركة تستوجب تضافر جهود مؤسسات التمويل المختلفة لتلبية احتياجات التمويل للشركة، وهو ما لمسته الشركة من التحالف الذى تم باحترافية شديدة. وأكد أن «توفير التمويل اللازم بإجراءات ميسرة يسهم بشكل كبير فى إنعاش السوق العقارية».

فيما قال أحمد محمد شعراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «يو إى فاينانس - UE FINANCE»، إن التحالفات بين شركات التأجير التمويلى من شأنها أن تثرى قطاعات الأعمال، وأن تقدم للسوق أدوات مالية مختلفة سواء فى مجالات التأجير التمويلى أو التخصيم. ويأتى هذا التحالف انعكاساً لرؤية مشتركة بين الشركات الثلاث تجاه ازدهار سوق التنمية العقارية وانتعاش الاستثمارات فى الآونة الأخيرة.

وأشار أحمد شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «كايرو للتأجير التمويلى»، إلى أن «تبادل الخبرات بين شركات التأجير التمويلى للوقوف على قدرات العملاء ومراكزها المالية يعد أهم نتائج أسلوب التمويل من خلال تكوين التحالفات المالية»، وأكد أن «هذا التحالف يدعم بشكل خاص سوق التنمية العقارية، ويدفع بعجلة نمو الاقتصاد المصرى بوجهٍ عام».