مقرر «السكان» الأسبق: كل جنيه لتنظيم الأسرة يوفر 56 جنيهًا

يُعد مشروع تنظيم الأسرة من أهم المشاريع التي تسعى الدولة المصرية إلى تنظيمها وتنفيذها، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، وتكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري لمصر

وحول مشروع تنظيم الأسرة أوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري لمصر، وإذا تبنته مصر سيحقق لها أعظم الفوائد، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه، وذلك بحسب بيانات أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020، وذكرت الدراسة أن كل جنيه ينفق على خدمات تنظيم الأسرة يمكن أن يوفر في المقابل:

32.9 جنيه من الإنفاق على الصحة.

74.1 جنيه من الإنفاق على التعليم.

16.7 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء.

28 جنيهًا من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية.

ماذا توفر خدمات تنظيم الأسرة للدولة المصرية

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، في منشور على صفحته الخاصة على «فيس بوك»، أنه قد بُنيت هذه البيانات على دراسة سابقة كانت قد نشرتها الدكتورة هبة نصار والدكتورة ياسمين فؤاد في 2015 ذُكر فيها أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 56.1 جنيه، وكان تفصيل هذه البيانات وقتها كالآتي، كل جنيه يتم صرفه على خدمات تنظيم الأسرة يوفر للدولة المصرية:

9.2 جنيه من الإنفاق على الصحة.

31.1 جنيه من الإنفاق على التعليم.

11.5 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء.

4.2 جنيه من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية.