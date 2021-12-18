القصة الكاملة لجريمة الفجر في المنصورية: الحراس ضربوا اللص حتى الموت

كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي بمنطقة المنصورية التابعة لدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بينما كان «عاطف.ن»، وشقيقه «حامد » وصديقهما «ع.إ» يحرسون جراج سيارات كان عبارة عن قطعة استأجرها الشقيقان وحولاها لجراج.

وخلال سهرتهم بعد منتصف الليل، لاحظوا جميعًا أن لصًا يحاول سرقة محتويات سيارة مركونة أمام ورشة مجاورة للجراج، فاحتجزوه بالجراج وانهالوا على جسده بقطعة حديدية تشبه «السنجة»، فسقط قتيلًا في الحال.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من مسرح الجريمة الذي ذاع صيتها بين الأهالي بمنطقة المنصورية، لكشف كواليس وملابسات الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين، وأمرت جهات التحقيقات بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قصة واقعة القتل من البداية

في البداية يقول «فكري.ج» صاحب ورشة مجاورة للجراج مكان الجريمة: «إن المتهمين شقيقين يستأجران الجراج منذ 3 سنوات، ولم نسمع عنهم أي شيء منذ مكوثهم في المنطقة، بل كانا يحرسان الجراج والمحلات المجاورة، ويوم الواقعة لاحظوا المجني عليه يحاول التسلل داخل الجراج لسرقة محتويات السيارات».

قتلاه ووضعاه داخل سيارة

ويضيف لـ«الوطن»: «أن وقت ارتكاب الواقعة كان حوالي في تمام الرابعة فجر الأربعاء الماضي، بعد ضبط اللص اتصلو هاتفيًا مالك ورشة مجاورة للجراج وأبلغوه بضبط لص خلال محاولته سرقة سيارة مركونة أمام ورشته، فحضر وطلب منهم تسليمه إلى قسم الشرطة، ثم انصرف لأداء صلاة الفجر، إلا أن المتهمين واصلوا اعتدائهم على المجني عليه حتى فارق الحياة، ثم وضعوا جثته بحقيبة السيارة الخاصة بالمتهم الثالث، ونقلوها لمنطقة زراعية وتخلصوا منها، ثم نظفوا مكان الحادث بالجراج، وأخفوا أدوات الجريمة بالسيارة إلا أنهم أثناء نقل جثة المجني عليه شاهدهم أحد الأشخاص وأبلغ الشرطة».

المجني عليه غريب عن المنطقة

والتقط «محمد.ع» صاحب ورشة أخشاب مجاورة للجراج، طرف الحديث قائلًا: «إن المجني عليه لم يكن من سكان المنطقة، ويقطن في أحد المناطق البعيدة عن الصليبة بمسافة كيلو متر، ويقيم بمفرده وأنه من أبناء محافظة بني سويف، وكان يعمل في الخردة لفترة قصيرة ثم بدأ في سرقة الأشياء وبيعها لتجار الخردة».

اتخاذ الإجراءات القانونية

كان المقدم إكرام البطران، رئيس قسم شرطة منشأة القناطر، وردت له معلومات تفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بقطعة أرض زراعية في منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، بينما أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يومًا، وأمرت النيابة بعرض المتهمين الثلاث على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وطلبت ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.