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شقيق سمية الألفي: خرجت من العمليات وفاقت الحمد لله

كتب:

بسمة شطا
10:27 م | السبت 18 ديسمبر 2021
سمية الألفي

سمية الألفي

كشف شقيق الفنانة سمية الألفي عن خروجها من غرفة العمليات إلى الغرفة العادية، وأنها بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعها لعملية استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر.

حالتها الصحية مستقرة.. وما زالت تحت تأثير البنج

كما أكد شقيقها في تصريحات لـ«الوطن» أنها أفاقت وحالتها الصحية مستقرة، ولكن ليست بتركيزها الكامل بسبب تأثير البنج.

وقال عمر فاروق الفيشاوي، إن والدته سمية الألفي كانت بخير قبل دخول العملية لكن الأطباء منعوا عنها الزيارة لتهيئتها للعملية، مطالبا بالدعاء لها.

أما عن تفاصيل العملية، قال «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية دقيقة للغاية، وهي عبارة عن إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر.

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