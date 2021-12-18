عضو «كبار العلماء» عن التشاؤم: منهي عنه شرعا.. والناس بتعلق فشلها عليه

يتعرض بعض الناس إلى مواقف تجعلهم يتشاءمون من بعض الأعمال؛ لذلك يتساءل البعض عن حكم التشاؤم في الإسلام وكيف يتعامل الشخص مع هذه المواقف ويوضح «الوطن» في السطور التالية حكم التشاؤم وتفسير الإسلام للمواقف التي يتعرض لها البعض وتجعله يقبل على هذه الصفة.

حكم التشاؤم في الإسلام

وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في النهى عن التشاؤم واضح حيث قال «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، فالتشاؤم منهي عنه شرعا لأنه لا يغير من القدر شيء، ومن يتشاءم لديه اعتقادات سيئة نهى عنها الإسلام، وعل من يتشاءم أن يبحث في نفسه قبل أن يتشاءم.

وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المواقف التي يمر بها الإنسان وتجعله يتشاءم إنما هي إختبارات للمسلم، والبعض يعلق فشله على شماعة التشاؤم، لأن هذه المواقف إنما هي اختبار من الله تعالي لأن المؤمن مختبر وغير المؤمن مختبر من الله سبحانه وتعالي، حيث قال الله «لم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» ومعني الآية أن المسلمين مختبرون لمعرفة مدى قوة إيمانهم.

اختبارات الله للعبد

وأوضح «الفقي»، أن رسول الله مر ببعض صحابته فوجدهم ينبشون في التراب فقال رسول الله لهم «مؤمنون أنتم قالوا مؤمنون ورب الكعبة فقال لهم النبي وما علامة إيمانكم فقالوا يا رسول الله لقد استوت الدنيا عندنا مدرها وكبرها فقال النبي مؤمنون ورب الكعبة» والشاهد أن النبي اختبر إيمانهم، فالابتلاءات التي يمر بها البعض ويتشاءم منها إنما هي اختبار من الله لمعرفة قوة إيمانه، حيث قال الله تعالي «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، فموضوع التشاؤم في الزواج عندما تحرق الشقة نهى في الإسلام وهو اختبار من الله لمعرفة قوة إيمان العبد.

الإنسان قدره مكتوب قبل أن يولد

وأشار عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إلى أن ما يحدث للإنسان من مواقف يتشاءم منها مثل تأخر الزواج وغير ذلك إنما هو قدر كتبه الله للعبد من يوم خلقه في بطن أمه، والمواقف التي تحدث إنما هي اختبارات ليعلم الله مدى صبر الإنسان ويعلم أن ما كتب له سيحصل عليه، والخلاصة «بلاش نعلق أخطاءنا وفشلنا في الحياة على شماعة التشاؤم لأن كل حاجة بتحصل مكتوبة من قبل أن تولد».