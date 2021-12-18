إصابة ضابط وقهوجي وتحطم 3 سيارات أثناء فرار سيارة من كمين بالإسكندرية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، وذلك نتيجة اقتحام سيارة نصف نقل كمين شرطة في منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة أحد الضباط من قوة الكمين، وآخر «قهوجي»، وتحطم 3 سيارات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد اقتحام سيارة مجهولة لكمين شرطة بمنطقة الإبراهيمية، دائرة قسم شرطة باب شرقى، وإصابة ضابط ومواطن آخر، وتضرر عدد من السيارات.

تفاصيل الفرار من كمين شرطة في الإسكندرية

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد كمين شرطة لضبط الحالة الأمنية، عند تقاطع شارع «اللاجتيه» مع «عمر لطفي» بمنطقة الإبراهيمية، تصادف مرور إحدى السيارات نصف نقل، وعندما استوقف الضابط السيارة، وطلب من قائدها إبراز الرخصة وتحقيق الشخصية، فوجئ بقائدها يقتحم الكمين ويصدم الضابط، قبل أن يفر هارباً.

هروب قائد سيارة في الإسكندرية

وأظهرت التحريات المبدئية أنه أثناء هروب قائد السيارة، صدم «قهوجي»، يعمل في مقهى «المحروسة»، بذات المنطقة، مما أسفر عن إصابته، فضلا عن اصطدامه بعدد 3 سيارات، وإحداث تلفيات بها، وتمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من الإمساك بقائد السيارة، وشخص آخر كان يجلس بجواره.

وقال أحد شهود العيان إن منطقة الإبراهيمية شهدت واقعة فرار إحدى السيارات النقل من كمين شرطة، كان متواجداً على خط طريق الترام وسط الإسكندرية، حيث تسبب في إصابة ضابط شرطة وقهوجي، وتحطيم عدد من السيارات بمنطقة الواقعة.

تم نقل الضابط والعامل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.