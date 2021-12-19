سمير: .فحصنا 8 ملايين طالب.. وسوء التغذية منتشر بشكل كبير بين الأطفال

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس، إنه تم فحص 8 ملايين طالب، خلال العام الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، كما أن سوء التغذية منتشرة بشكل كبير بين الأطفال والحالات الإيجابية تتلقى العلاج بالمجان، وهناك 2400 فريق ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، منتشرين على مستوى الجمهورية للاطمئنان على صحة الأطفال.

هناك جزء كبير من الطلبة المصابين بالأنيميا لديهم سمنة

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه بعد الكشف ووجد أن الحالة تستدعى للجنة متخصصة يتم تحويلهم إلى اللجان للفحص بالمجان، كما أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لديها خطة للقضاء على الأمراض بين الاطفال على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك جزء كبير من الطلبة المصابون بالأنيميا لديهم سمنة أيضا بالإضافة إلى أن الحملة تقوم أيضا على تقديم طرق الأكل الصحى للأطفال.

الشرقية من أكبر المحافظات التى يوجد بها أطفال تعانى من الأمراض

وأشار منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس، إلى أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى يوجد بها أطفال تعانى من الأمراض، وكذلك محافظة الوادى الجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، بـ 29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.