بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة بالجسم في حادثي سير وقعا اليوم، الأول بين «توك توك» وسيارة ملاكي، وذلك بالطريق السريع التابع لمركز القوصية، والثاني في انقلاب دراجة بخارية بدون أرقام بطريق دير ريفا الزاويا، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم «توك توك» وسيارة

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم «توك توك» وسيارة ملاكي، وذلك بالطريق السريع «مير الدير» بدائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين «توك توك» بدون أرقام بسيارة ملاكي رقم «6432 ن ف س»، وذلك بالطريق السريع «مير الدير» التابع لمركز القوصية.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة ركاب الـ«توك توك»، وهم أحمد شحات ثابت، 25 سنة، سائق «توك توك»، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وبشيرة كمال حسن، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات، وسعيدة كمال حسن، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونُقل المصابون لمستشفى القوصية المركزي.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بدون أرقام بطريق دير ريفا الزاويا بدائرة المركز، ووقوع إصابات.

وأسفر الحادث عن إصابة راكبي الموتوسيكل، وهم جرجس مايز، 35 سنة، ورؤوف بطرس يني، 40 سنة، ونُقل المصابان بسيارة الإسعاف لمستشفى أسيوط العام الشاملة، والحالة العامة مطمئنة.

وحُررت المحاضر اللازمة لكل حادث على حدة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.