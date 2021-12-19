انقطاع الكهرباء في 5 مناطق روسية بسبب انخفاض درجات الحرارة.. صور

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 78 ألف شخص في 5 مناطق في ياقوتيا الروسية، إثر هبوط شديد في درجات الحرارة، حيث وصلت دون الـ50 تحت الصفر، حسبما ذكرت حكومة ياقوتيا الإقليمية.

أضرار انخفاض درجات الحرارة بروسيا

وقال مسؤول بالحكومة الروسية، إن التيار الكهربائي انقطع عن 83 مركزا سكنيا، وأكثر من 17 ألف عمارة سكنية يقيم فيها أكثر من 78 ألف مواطن، مضيفًا أن مناطق عدة تأثرت بانخفاض درجات الحرارة منها مناطق «تشورابشينسكي وأوست مايسكي، وأمجينسكي وتاتينسكي وتومبونسكي».

وأشارت الحكومة، إلى أن طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة، يبلغ 120 كم، كما تبين أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى تضرر أحد ركائز خطوط نقل الطاقة وانقطاع الكابلات في منطقة مايا – تشوباتشا.

جهود حكومية للسيطرة على انقطاع الكهرباء

وفى السياق ذاته، ذكرت السلطات الإقليمية، أنها وفرت الكهرباء للمناطق المتضررة من مصادر طاقة احتياطية، مشيرة إلى أن جميع المرافق الاجتماعية، في تلك المناطق تعمل بشكل طبيعي.

انقطاع الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية في كندا

ومن جهة أخرى، هبت رياح شديدة على إقليم أونتاريو الكندي، الأسبوع الماضي، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة.

وقالت شركة «هايدرو»، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم، إلى أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح، بالرغم من عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.

وحذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية، في وقت سابق، من سوء الأحوال الجوية في المناطق الجنوبية من أونتاريو، موضحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة خلال الأيام المقبلة.