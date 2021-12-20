غطاس مصري يستعد لأطول غطسة في العالم لمدة 28 ساعة

قال وائل عمر أحد الغطاسين العالميين، إنه يستعد لتنفيذ أعمق غطسة في تاريخ البشرية بعمق 400 متر لمدة 28 ساعة، متواصلة في أعماق البحر الأحمر بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ في شهر مارس المقبل بمناسبة احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي.

وتابع عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم بها بهذه المغامرة، حيث دخل عمر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول غطسة في تاريخ البشرية بعمق 330 متر، ولمدة 19 ساعة، و45 دقيقة، تحت سطح الماء.

دعم وتنشيط السياحة

أكد الغطاس المصري ابن محافظة جنوب سيناء، أنه يتخذ من مدينة السلام والجمال «شرم الشيخ» مكانا لغطسته القادمة من أجل دعم وتنشيط السياحة بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة وتشجيع سياحة الغطس، موضحاً أن غطسته القادمة ستكون في الفترة من 15 إلى 19مارس القادم وأنه اختار هذا التوقيت ليناسب احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومى وعودة طابا الحبية إلى السيادة المصرية.

وأشار إلى أنه سيستخدم 125 أسطوانة غاز التراميكس للبقاء تحت الماء لمدة 28 ساعة، بحضور وفد من موسوعة جينيس ووزيري السياحة والشباب والرياضة المصريين وبعض ممثلين السفارات اﻷجنبية في مصر.

تدريب يومي 5 ساعات

ولفت عمر إلى أنه لديه فريق عمل مميز يعاونه، ويتكون من 26 غطاس مساعد في تنفيذ مهمته القادمة، بالإضافة إلى دكتور طب الأعماق ومحلل نفسي، مشيرًا إلى أنه يتدرب 5 ساعات يوميا لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

وأضاف عمر، أنه جرى الاستعانة به للمشاركة في الفيلم الأمريكي «السرعة والغضب» في الجزء العاشر ليدرب ممثلين هوليود على طرق الغوص والتعامل مع المواقف في الأعماق، وأشاد به أبطال الفيلم «فين ديزل والبطلة ميشيل دودريفر».