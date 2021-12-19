إيقاف عمل المعديات والمراكب النهرية العامة بالبحيرة لسوء الطقس

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكيد على إيقاف عمل تلك المعديات تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالمرور على كل المعديات النهرية الواقعة على المجاري المائية بنطاقها، والتأكيد على إيقاف عملها في حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

يأتي ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، انعقاد غرفة العمليات المركزية، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، وذلك لمتابعة موجة الطقس التي قد تشهدها المحافظة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

غرفة عمليات مركزية

ووجه «آمنة» بعقد غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية، وربطها بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوي المواطنين حول موجة الطقس.

وأصدر محافظ البحيرة، اليوم، بيانا ناشد فيه المواطنين بعدم الخروج من المنزل أثناء الرياح الشديدة، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، وتجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية.

كما وجه روساء الوحدات المحلية بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف مدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، منوها بضرورة صيانة أسلاك الكهرباء في المدن والقرى بنطاق المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.