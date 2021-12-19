تأييد إعدام محمود عزت في «اقتحام الحدود الشرقية»

أيّدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في طرة اليوم الأحد، معاقبة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال جماعة الإخوان الارهابية، بحكم الإعدام الصادر ضد الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» لإدانته بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد.

التخابر مع منظمات أجنبية

ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب جرائم الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي: حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

تهم واجهها محمود عزت

كما واجه المُدان، تهم إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.