أعلنت وزارة الصحة والسكان، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وقال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الحملة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا.

19 مرضًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وأوضح عبد الرزاق، أن الحملة تشمل أمراض «قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتون يوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم».

كما تشمل أيضًا «ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز».

الصحة: المركز تقدم الخدمات العلاجية بالمجان

وأوضحت الصحة، أنه يتم التوسع تباعًا في مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية كالتالي:

ـ مركز طبي المحكمة، بالنزهة، 30 شارع الحجاز ميدان المحكمة، بمحافظة القاهرة.

ـ مركز طبي روض الفرج، محطة مسرة، بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد، بمحافظة القاهرة.

ـ مركز طبي عين حلوان، محطة مترو عين حلوان، بجوار الإسعاف، بمحافظة القاهرة.

ـ مركز طبي مصر القديمة، شارع السبع ساقيات، فم الخليج، السيدة زينب، بمحافظة القاهرة.

ـ مركز فاكسيرا للمصل واللقاح، شارع البطل أحمد عبد العزيز، الدقي، بمحافظة الجيزة.

ـ مركز طبي الشيخ زايد، مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

ـ مركز طبي شرق النيل، بني سويف الجديدة، بمحافظة بني سويف.

ـ مركز طبي سعيد بطنطا، شارع سعيد، بمحافظة الغربية.

ـ مركز الإرشاد الوراثي، مساكن السجن عمارة 6 الجديدة، بمحافظة أسيوط.

ـ مستشفى الإيمان، أسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط.

ـ مستشفى قوص المركزي، بمحافظة قنا.

ـ مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشئون الصحية، شارع مصطفى كامل، بجوار السنترال، بجوار مستشفى الصدر.

ـ عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمل، شارع محمد فريد بولكلي، بمحافظة الإسكندرية.

ـ مستشفى الطلبة، اسبورتنج، بمحافظة الإسكندرية.

ـ مركز طبي كيمان فرس، مساكن البنك أمام نيابة المرور، حي كيمان فارس، بمحافظة الفيوم.

ـ مركز الإرشاد الوراثي، بجوار جامع علوان، شارع السواحل، وأبو الحسن، بمحافظة بورسعيد.

ـ مركز طبي شرشيمة، إدارة هيهيا، قرية شرشيمة، بمحافظة الشرقية.

ـ مركز طبي شبين الكوم، بجوار مستشفى الأطفال الجامعي، بمحافظة المنوفية.

ـ المركز الطبي العام، بدمنهور، محافظة البحيرة.

ـ مركز رعاية طفل الهلال، بدمنهور، محافظة البحيرة.

ـ مستشفى دراو، بمحافظة أسوان.

ـ مركز طبي حي تالت، بمحافظة دمياط.

ـ مستشفى مصر الحرة، طريق أسيوط الزراعي، بمحافظة المنيا.

ـ مركز طبي منية سندوب، بمحافظة الدقهلية.

ـ مجمع الإسماعيلية الطبي، بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت الصحة في بيان، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض «Egyptian CDC»، الذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية.

ولفتت الصحة، إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة، مشيرًا إلى إحالة 3600 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية منذ إطلاق المبادرة.