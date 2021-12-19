ضبط صاحب قناة على الإنترنت حصل على 3 ملايين جنيه من تجارة العملة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، القبض على شخص مقيم بالإسماعيلية، يتاجر في النقد الأجنبي من خلال تلقيه لمبالغ مالية عن طريق إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض مقاطع فيديو رياضية عليها، وتحويلها إلى العملة المحلية من خلال السوق السوداء.

استبدال الأموال خارج السوق المصرفية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التي يقوم بتصويرها وبثها في مجال كرة القدم عليها، وتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق الموجود عليه القناة، من خلال شركة لتحويل الأموال أو على حسابه الشخصي بأحد البنوك، نظير نسب مشاهدات الفيديوهات التي يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه، وعقب استلامه التحويلات يستبدلها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

3 ملايين جنيه جحم التعاملات

كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندي، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، بلغ مليونين و994 ألف جنيه.