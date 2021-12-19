تسليم 10300 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى اليوم

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، في تسليم 10300 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى المواطنين، وذلك منذ انطلاق المبادرة، في ظل توجيهات رئاسية، في يناير الماضي، وحتى 18 ديسمبر الجاري.

9720 سيارة ملاكي و580 ميكروباص وتاكسي

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إنَّ المبادرة الرئاسية نجحت في تسليم 10300 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى المواطنين.

وأضاف «عوض»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المبادرة سلمت إلى المواطنين 9720 ملاكي و580 تاكسي وميكروباص، تعمل بالغاز الطبيعي، حتى الآن.

المبادرة تستعد لتسليم 200 سيارة جديدة تعمل بالغاز قبل 31 ديسمبر 2021

وكشف عن أن المبادرة تستعد لتسليم نحو 200 سيارة جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي، قبل نهاية شهر ديسمبر.

وتابع «عوض»، أن المبادرة تسلمت حوالي 10500 سيارة قديمة، تتوزع بين 9600 ملاكي بالإضافة إلى 900 تاكسي وميكروباص تمهيداً لتخريدها في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة.

225 مليون جنيه تكلفة الحافز الأخضر حتى نهاية أكتوبر

أكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، على أنَّ قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة تحفيزاً لأصحاب السيارات المتقادمة للاشتراك في المبادرة وتسليم سياراتهم للحصول على سيارة جديدة، بلغ حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 225 مليون جنيه.

وأشار «عوض»، إلى أن الحكومة لا تزال تفحص الطلبات المقدمة للإحلال الذي تخطى عددها حدود الـ36 ألف طلب، حتى الآن.

كانت الحكومة قد أطلقت بعد توجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيراً بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد اخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.