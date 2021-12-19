أزهري عن حكم الترويج لمنتجات طبية مغشوشة: تلاعب بحياة البشر

انتشرت الإعلانات المروجة لمنتجات طبية مجهولة المصدر خلال الفترة الأخيرة، وتكون أغلبها مغشوشة وتضر بحياة الأشخاص، في الوقت ذاته زادت التساؤلات حول حكم الترويج لمنتجات طبية مغشوشة تضر بحياة الأشخاص، لذلك يستعرض «الوطن» في هذه السطور حكم الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر.

حكم الترويج لمنتج مغشوش

يقول الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة فتوى الأزهر سابقا، في هذا الصدد، إن الغش في المنتجات الطبية ليس غش عادي، لأن من يقوم بفعل ذلك فكأنه يتلاعب بحياة الأشخاص التي أمر الله بحفظها، واستدل بقول الرسول:«من غشنا فليس منا» و«من غش أمتي فليس مني».

عقوبة الترويج لمنتج طبي مغشوش

وأضاف «نعمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة الغش تتضاعف في من يقوم بالترويج لمنتجات طبية مضروبة تضر بصحة الأشخاص، حيث أن المريض يكون في حاجة لمن يساعده ويأخذ بيده، فعندما يغش الدواء للمريض تكون عقوبته عند الله مغلظة، لأن الحرمة مركبة في حالة المرض.

يتلاعب بالنفس التي أمر الله بحفظها

وأوضح أن رسول الله بيّن أن حرمة النفس البشرية أشد عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، فكيف بمن يتلاعب بالنفس البشرية من خلال الترويج لمنتج طبي يمس بحياة الأشخاص، والرسول قال في خطبة الوداع: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا»، فالحُرمة تضاعف لمن يقوم بضرر بمريض، كما أن من يروج لمثل هذه المنتجات المغشوشة يضر بمصلحة الوطن.

المروج لمنتج مضروب يرتكب أكثر من ذنب

وأشار عضو لجنة فتوى الأزهر سابقًا، إلى أن الذي يقوم بالترويج لمنتجات مضروبة يقع عليه ذنب تبديد الأموال، لأن فالرسول ذكر في الحديث السابق، أن الأموال محرم تبديدها، غير ارتكابه لفعل الكذب والخداع، غير أنه يرتكب النفاق رغم أن الإسلام نهى عنه، موجهًا رسالة لمن يفعل ذلك من ترويج لمنتجات طبية مضروبة، أن يتقى الله عز وجل ويبتعد عن مثل هذه الأفعال.