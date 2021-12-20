5 أمور يجب الانتباه إليها عند شراء شقة جديدة.. حتى لا تتعرض للنصب

شراء وحدة سكنية حلم كثير من الشباب، لذلك يجب الانتباه لبعض الأمور قبل شراء أي عقار، حتى لا تتعرض للخسارة أو النصب، على الأخص بعد دفع مبلغ كبير كدفعة أولى، وتقسيط باقي ثمن الشقة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين، أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها خلال شراء شقة، وفق محام الأحوال المدنية ياسر أحمد، وذلك في التقرير التالي:

تأكد من حالة الشقة

عند شراء شقة جديدة، يجب التأكد من حالتها، من وجودها في عمارة جديدة أو قديمة، ومن حيث السباكة أو الكهرباء، والتأكد من حالة النقاشة، ويجب زيارة الشقة خلال النهار، حتى تتأكد من سلامة التشطيب.

التأكد من تسديد مديونيات الشقة

في حالة اختيار شقة سبق سكنها من قبل أو حتى جديدة، يجب التأكد من تسديد مديونية الوحدة السكنية، مثل فواتير الغاز والكهرباء، المياه، ودفع المستحقات الخاصة بالشركة، ومعرفة ما إذا كان هناك فواتير مشتركة بالعمارة.

معرفة مساحة الشقة

يجب أن تعرف حجم الشقة الفعلي، وليس الحجم الموجود بالأوراق الرسمية، حيث إن حجم الشقة يضاف إليها المرافق والمساحات المهدرة، وحتى تتمكن من معرفة الأثاث المناسب للشقة، فضلا عن ما إذا كانت تناسب أسرتك ام لا.

معرفة سعر الشقة

يجب أن تتعرف على السعر الحقيقي للشقة، من خلال السؤال عن الأسعار في نفس الحي أو الشارع، ويجب أن تكون بنفس المساحة، أو يمكنك الاستعانة بخبير مثمن الذي سيخبرك بالسعر الأصلي والمناسب للوحدة.

كتابة عقد شراء الشقة

بعد اختيار الوحدة السكنية، والذهاب لشراء الشقة، يجب الانتباه لبعض الأمور عند كتابة عقد الوحدة السكنية، ويجب التأكد من الآتي..

توافر عقد بيع مسجل فى الشهر العقارى بتاريخ الشهر والسنة.

وجود الأختام الصحيحة في عقود الشراء.

إذا كان العقد ابتدائى لابد من امتلاكك صحة توقيع من المحكمة.

الحصول على كل ما يثبت العقود من بداية بيع العقار من مالك العمارة حتى الشخص الذى سوف تشترى منه الشقة.

التأكد من رخصة العمارة والبناء.