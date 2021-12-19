«لوجي» طفلة «الدادة دودي»: «خطيبي مابسنيش.. وتصدري للتريند كان صدفة»

كشفت رضوى خالد عنان، الشهيرة بالطفلة «لوجي» في فيلم «الدادة دودي»، حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية بتقبيل خطيبها لها في حفل الخطوبة، إذ قالت مازحة: «والله اللي كان بيبوسني ده أحمد أخويا، أنا مش بتباس في الخطوبة، ده اللي كانت لابس قميص أبيض ده أحمد أخويا، ده حتى الشبه باين».

وأوضحت أنها اختفت عن الأضواء من بعد فيلم «الدادة دودي»، حتى عودتها مرة واحدة بشكل مفاجئ «عاوزة أرجع بشكل مفاجئ أكسر الدنيا»، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر تقنية «البث المباشر».

سبب تغيبها عن الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة

وأضافت «عنان»، أن تصدرها التريند لم يكن مخطط له، بل جاء بالصدفة البحتة، «إحنا نزلنا الصور من هنا، ولاقينا كل الناس بتقول لوجي بقت عروسة، إحنا مكناش مرتبين لحاجة من دي خالص، بس الحمد لله، وصل الأمر إن الناس اللي ماشية في الشارع بتبارك لي».

وتابعت: «ده بصراحة شعور تحفة»، موضحة أن سبب تغيبها عن الأعمال الفنية جاء بسبب الدراسة سواء في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية وحتى الدراسة الجامعية، « مش بحب أي عمل يجيلي أعمله كده، الأدوار اللي اتعرضت عليا ماكنتش مناسبة».

علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وأوضحت الطفلة «لوجي»، أنها حاولت التواصل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء وعكتها الصحية للاطمئنان عليها لكنها لم تستطع التواصل معها، «خطوبتي اتأجلت لأمور مختلفة حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وسبحان الله جات صدفة، وتدابير من عند ربنا أنها اتأجلت عشان تتعمل بعد ما ياسمين عبد العزيز تكون تماثلت الشفاء، بس دي كانت صدفة مش أكتر».

شقيق الطفلة لوجي: «أنا الطفل مصطفى في فيلم واحد من الناس»

فيما قال شقيقها أحمد، «الناس افتكروني خطيبها، إحنا منقبلش أن إختي تتباس في الخطوبة، بعد كتب الكتاب ماشي»، موضحًا أنه كان الطفل «مصطفى» في فيلم واحد من الناس للفنان كريم عبد العزيز، كما أن له عمل فني سيتم عرضه على سي بي سي قريبا، وهو «أنا وهي».