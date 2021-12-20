كيف تعمل محطات رصد الضوضاء؟.. مايك وإنترنت وقياس بمعدل كل ساعة

قالت المهندسة ريم عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء، إنَّ وزارة البيئة تتولى مهمة قياس معدلات الضوضاء أولاً بأول عبر محطات رصد الضوضاء المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 38 محطة، تتصل قياساتها بشكل مباشر مع الإدارة العامة لمكافحة الضوضاء بالوزارة.

وحول تقنية عمل محطات رصد الضوضاء، أوضحت مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ محطات رصد الضوضاء صغيرة الحجم، تتكوّن من جهاز كمبيوتر صغير يتمّ إيصاله بـ«ميكرفون» شديد الحساسية، محاط من الداخل بطبقة رقيقة جداً تشبه طبلة الأذن في الإنسان، إذ يقيس «الميكرفون» الموجات الطويلة والقصيرة، ويمكنه جمع مستوى ضغط الصوت من جميع الاتجاهات (360 درجة).

«ميكرفون حساس» يقيس الصوت من جميع الاتجاهات

وتابعت ريم عبدالرحمن، أنَّه بعد قياس الصوت عبر «الميكروفون» يتمّ إدخاله لمحلل خاص يتولى تحليل ضغط الصوت وتحويله إلى «رقم ديسبيل»، موضحة أنَّ «الديسبيل» هو وحدة قياس الصوت.

وأشارت إلى أنَّ كل وحدة رصد تكون متصلة بشبكة الإنترنت، على أن يتمّ توصيل القياسات التي رصدتها المحطة بمعدل كل ساعة إلى «رسيرفر» موجود بالإدارة العامة لمكافحة الضوضاء في وزارة البيئة، لافتة إلى أنَّ الإدارة يصلها جميع القياسات من جميع المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

عن كيفية التعامل حال وجود عطل في شبكة الإنترنت الملحقة بمحطات الرصد، أوضحت مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الضوضاء، أنَّ المحطة يمكنها تحزين القياسات التي ترصدها لمدة 3 أشهر متتالية، وبالتالي يتمّ حفظ القياسات والوصول إليها بسهولة في حال وجود أي مشكلة.

تقارير شهرية وربع سنوية

وعن مصير القياسات التي يتمّ رصدها، قالت مدير إدارة مكافحة الضوضاء، إنَّه يتمّ تجميع البيانات وإعداد تقارير شهرية وربع سنوية بها لرفعها إلى المحافظات والجهات المعنية، مع إرفاق هذه التقارير بمجموعة من التوصيات للتقليل من الضوضاء في حال المناطق التي تزيد قياستها عن الحدود المسموح بها في القانون.