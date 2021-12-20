التحقيق مع 199 موظفا بمستشفيات ووحدات الصحية بالدقهلية بسبب «التزويغ»

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، إحالة 199 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي شربين ونبروه خلال الأسبوع الماضي، وكذلك إحالة مسؤولي الوحدات الخدمية التي وُجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

المرور الميداني على وحدات قطاعات الخدمات

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، عرض باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، نتائج حملات المرور الميداني على وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومركزي شربين ونبروه، للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في المجالات وقطاعات المرافق، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

التحقيق مع 186 موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأوضح التقرير أن عدد الذين أحيلوا إلى التحقيق بلغ 186من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية في كل من وحدة طب الأسرة بقرية أبو زاهر مركز شربين ومستشفي شربين المركزي، ووحدات طب الاسرة في كل من قري: درين، وابستو، وتيرة، وكفر الدكروري، وأبو سيد أحمد، وأفنيش، بمركز نبروه، و13 موظفا بالإدارة البيطرية بشربين والوحدة البيطرية بقرية العيادية مركز شربين.

وأشار التقرير إلى إحالة مسؤولي مراكز الشباب في قرى درين، وميت عباد، وكفر الدكروري، بنبروه التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية وأيضا مسؤولي مركز شباب قرية أبو زاهر بشربين، حيث وجد مفتوحا ولا يوجد به أحد من العاملين ومسئولي مركز شباب كفر الاطرش بشربين لمخالفة القوانين واللوائح في تقسيم العمل بالفترات الصباحية والمسائية.