 إجراءات عاجلة بـ«السكة الحديد» لتأمين حركة القطارات أثناء الأمطار 

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن انتظام حركة القطارات بجميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، رغم سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار في العديد من محافظات مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موضحة أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

السكة الحديد: تخفيض سرعات القطارات أثناء تساقط الأمطار

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة اتخذت إجراءات عاجلة، للحفاظ على حركة مسير القطارات بجميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، من خلال تخفيض سرعات القطارات، والتنبيه على السائقين باليقظة أثناء مسير القطارات وقت الشبورة والأمطار، لمنع حدوث أي مكروه، علاوة على متابعة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، للتعرف على حالة الطقس وتوزيع نشرة جوية على السائقين، لاتباع التعليمات الهامة أثناء مسير القطارات.

فرق صيانة للتدخل السريع حال تعطل أي قطار نتيجة الأمطار

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإجراءات العاجلة للهيئة شملت أيضا عدم تعلق أي رحلات للقطارات حال تساقط الأمطار بغزارة، موضحا أن الهيئة شكَّلت فرق صيانة وطوارئ، للتدخل السريع، حال تعطل أي قطار نتيجة الأمطار، منوها إلى تجهيز معدات الكسح وشفط المياه، لتوزيعها في المحطات، لمنع تراكم المياه على قضبان السكك الحديدية.

غرفة عمليات لمتابعة سير القطارات أثناء الأمطار

ومن جهته، كشف المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أنّ حركة القطارات لم تتأثر بالتقلبات الجوية أو تساقط الأمطار، وأن جميع الرحلات تسير بشكل منتظم، موضحا أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، للتأكد من انتظامها وعدم تأثرها مع هطول الأمطار، منوها إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطط تعقيم وتطهير شاملة بشكل دوري داخل المحطات وعربات القطارات، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون.