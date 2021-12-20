إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

شهد طريق «طنطا - كفر الزيات» بنطاق محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بسبب الطقس السيئ، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق «طنطا - كفر الزيات» بنطاق مركز شرطة كفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 10 أشخاص كانوا يستقلون السيارة، وأن الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق مع وجود أمطار غزيرة على الطريق.

ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، ورُفع حطام الحادث وأعيدت حركة سير السيارات مرة أخرى.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء

وفي واقعة أخرى، لقي طالب بمدينة طنطا مصرعه، صعقا بالكهرباء، بسبب ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، خلال مروره بجواره في شارع النادي بمدينة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال طفل يدعي «حسام. ا» طالب بالصف الثالث الإعدادي في حالة إغماء، إثر صعق كهربائي وتوفي في الحال.

التحريات: ماس كهربائي سبب الحادث

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ وتبين أن مصرع الطالب بالصف الثالث الاعدادي، كان في طريقه إلى المنزل، أثناء سقوط الأمطار وتصادف ملامسته عمود إنارة في شارع نادي طنطا، وحدث ماس كهربائي، ما أدى إلى صعقه بالكهرباء ولفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.