«كبار العلماء» تعقد ملتقاها العلمي الثامن احتفالا باللغة العربية غدا

تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الملتقى العلمي الثامن لها، غدا الثلاثاء، في مقر الجامع الأزهر، ويحضر الملتقى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وعلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر.

هيئة كبار العلماء: قراءة كتاب «الأخبار المروية» للسيوطي وإجازة الحاضرين

وبحسب بيان عن هيئة كبار العلماء، فإن من المقرر أن يتناول الملتقى الحديث عن أبرز علماء اللغة الأزاهرة أصحاب التأثير الواضح في علوم اللغة العربية، ومن أشهرهم الشيخ خَالِد بن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن أَحْمد الجرجاوي الْأَزْهَرِي، والشيخ محمد محيّ الدين عبد الحميد، كما سيتم قراءة كتاب «الأخبار المروية في سبب وضع العربية» للإمام جلال الدين السيوطي، وسيجاز الحاضرون فيه.

اليوم العالمي للغة العربية

يُشار إلى أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت سبعة ملتقيات سابقة انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف.

يعقد الملتقى بشكل دوري، ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين.

وقد دشنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية موقعًا إلكترونيا عن الفعالية على بوابة الأزهر على الرابط التالي من هنــا.