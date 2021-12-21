رئيس جالية مصر بفرنسا عن إلغاء الاحتفال بالكريسماس: «كل أسرة هتحتفل في منزلها»

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي «جان كاستيكس»، البدء في مشروع القانون الجديد من بداية شهر يناير المقبل، وذلك لتشديد الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وخاصة بسبب انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» بسرعة شديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم منع الاحتفالات الموسيقية والألعاب النارية بليلة رأس السنة، وذلك نقلًا عن صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قائلًا كاستيكس: «سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة الميلادية، نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة والأطقم الصحية منهكة».

الاحتفالات في فرنسا مقتصرة بالمنازل

تعليقًا على قرار الحكومة الفرنسية، يقول صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، لـ «الوطن»، إن الاحتفال بليلة رأس السنة سيكون قائما على المنازل فقط، فكل أسرة تحتفل بمنزلها بمفردها وعدم وجود أو توافر أي دعوات عائلية مجمعة، كما منعت الاحتفالات بأكبر وأجمل الشوارع في العالم «الشانزليزيه»؛ لأن التجمع بهذا الشارع يجمع فئات وطوائف من مختلف جنسيات العالم، لذا منعت فرنسا إقامة أي احتفالات حفاظًا على سلامة المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي المتحور الجديد.

وأوضح فرهود، أن باريس لها طابع خاص ومميز عن باقي دول العالم في الاحتفال بالكريسماس، ولكن بسبب أوميكرون ستخلوا الشوارع والميادين من الاحتفال بعيد ليلة رأس السنة، فالحكومة الفرنسية تستعد من الآن لتخطي الخطر الفاشي بسبب الفيروس الذي يعاني منه الجميع، «نعم هذه السنة صعبة على الجميع في شتى المجالات وللأسف الشديد الكل يعاني من هذا الخطر القائم بسبب لعنة هذا الفيروس الجديد ولكن هناك إجراءات احترازية متخذة من جهة الدولة، والحذر قائم والحرص على التطعيم يعم بين الجميع».

تحذيرات منظمة الصحة العالمية

حذرت الصحة العالمية من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، خلال احتفالات الكريسماس، لذا نوهت بضرورة الالتزام بالمعايير الوقائية في ظل انتشار «أوميكرون»، وذلك تجنبًا لانتشار العدوى بمضاعفات الفيروس، خاصةً بأن أوميكرون يتميز بطفرات جينية بالسطح الخارجي وهو بروتين سبايك، ويتميز بسرعة الانتشار مقارنة بالمتحور دلتا.