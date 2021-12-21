مصر ترد على واشنطن: لا يجوز ربط أحكام القضاء بـ مسار العلاقات

أكدت وزارة الخارجية، أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن قالت واشنطن إنها تشعر بخيبة أمل في أحكام السجن التي صدرت على نشطاء مصريين.

حافظ: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وأكد حافظ، أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية.

وكانت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر، قضت أمس الاثنين بسجن علاء عبدالفتاح، 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، كما عاقبت المحكمة، المتهمين محمد الباقر ومحمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين بالتحقيقات تهما بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.