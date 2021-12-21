مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث الطريق الصحراوي: «لا صحة لوفاة 11 شخصا»

وقع حادث اليوم على طريق اسكندرية الصحراوي، أمام مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، وكشف مصدر أمني بكفر الشيخ تفاصيل حادث الطريق الصحراوي وحقيقة وفاة 11 شخصا بكفر الشيخ، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نشر أنباء عنه.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي..«لاصحة لوفاة 11 شخصا»

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباءً عن وفاة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة أجرة تعمل على خط دسوق - القاهرة، على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، وهو ما نفاه مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، كاشفا تفاصيل حادث الطريق الصحراوي.

فقد أكد المصدر الأمني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأجرة على الطريق الدائري إسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى على الطريق، وانقلاب السيارة الأجرة بالأراضي الزراعية المجاورة للطريق، مشيرا إلى أن إحدى السيارتين كانت بقيادة أحد أبناء كفر الشيخ، وأن حادث الطريق الصحراوي لم يكن في نطاق كفر الشيخ.

السيارة قيادة شاب من كفر الشيخ

وتابع المصدر الأمني، عن تفاصيل حادث الطريق الصحراوي، قائلا: إن عجلة السيارة ربع نقل وتحمل لوحات معدنية أرقام «م ط ب 4752» قيادة إسلام حجازي محمد، 37 عامًا، سائق، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اختلت، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أجرة تحمل لوحات معدنية أرقام «ل و ج 3785» قيادة محمد رفعت، 31 عامًا، سائق، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، وهو ما جعل أبناء المحافظة يتداولون أنباء عن وفاة 11 شخصا على غير الحقيقة.

وفاة شخص في حادث الطريق الصحراوي

وأشار المصدر الأمنى، إلى أن حادث الطريق الصحراوي أسفر عن وفاة «أحمد.ج.ع» 25 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الروضة، التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، في الحادث وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات المركزي، بينما أصيب 6 آخرين بينهم سائقي السيارتين، نافيا وفاة 11 شخصا في حادث الطريق الصحراوي، كما نفى وقوعه في نطاق المحافظة.