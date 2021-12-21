زينة تتلقى نتيجة تحليل كورونا.. ومصدر: الفنانة وأطفالها «تعبانين أوي»

لا زالت الفنانة زينة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تعرضها لنزلة برد شديدة هي وأطفالها وأسرتها.

زينة تُطالب جمهورها بالدعاء لها ولأسرتها

وكانت الفنانة زينة أثارت الجدل عندما نشرت مقطع فيديو تظهر خلاله وقد بدا عليها الإرهاق الشديد، قائلة: «عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي»، وطالبت جمهورها بالدعاء لها ولأسرتها، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

زينة تخضع لتحليل كورونا 3 مرات

مصدر مقرب من الفنانة زينة، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، «زينة عملت تحليل كورونا 3 مرات، والنتيجة سلبية الحمد لله».

درجة حرارة الفنانة تقترب من الـ39

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن حالة الفنانة زينة، الصحية ما زالت متدهورة، قائلاً: «زينة وأطفالها تعبانين أوي، الأطفال درجة حرارتهم 40، وزينة تقترب درجة حرارتها من الـ39».

وتابع المصدر في سرد تفاصيل جديدة، عن حالة الفنانة زينة وأولادها الصحية، قائلاً: «هما عندهم نزلة شعبية حادة، والتهاب في الشعب الهوائية، والأولاد لسه صغيرين فدور البرد صعب عليهم جداً».

آخر أعمال زينة في الدراما

وتُعد آخر أعمال الفنانة زينة في مجال الدراما، هو مشاركتها في مسلسل «كله بالحب»، مع كوكبة كبيرة من الفنانين، مثل: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وغيرهم.

والمسلسل من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وجرى عرضه في السباق الرمضاني الماضي.