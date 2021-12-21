أثار خبر حصول مدير مدرسة دولية تابعة لمجموعة «30 يونيو»، التي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على راتب شهري يصل إلي 50 ألف جنيه، جدلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حيث تساءل رواد الموقع: «من هم مديري المدارس الذين تصل رواتبهم إلى 50 ألف في الشهر؟».

تصل إلى 100 ألف جنيه.. مرتبات مديري المدارس الدولية

وتواصلت «الوطن»، مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد علي السؤال الذي شغل للناس بشأن مديري المدارس الذين تصل رواتبهم إلى 50 ألف شهريًا؟

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رواتب مديري المدارس الدولية، لا تقل عن 40 أو 50 ألف جنيه، ويمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه، لأن مديري المدارس الدولية يمتكلون خبرة وكفاءة ويتم التعاقد معهم وفق هذه الأرقام لأنهم يمتلكون تاريخا عمليا طويلا سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف المصدر، أن رواتب المديرين في المدارس الدولية لا تقل عن 40 أو 50 ألف جنيه لأسباب خاصة بارتفاع المصروفات فيها لأرقام فلكية حيث تصل مصروفات الطالب إلى 70 ألف جنيه في السنة وتطبيقها تعليم دولي يحتاج كفاءات وخبرات موجودة بعدد قليل، فضلاً عن المنافسة بين المدارس التي تجعل كل مدرسة ترفع راتب مرتب المدير.

زيادة رواتبهم لكونهم خبراء معتمدين من جهات دولية

وأشار المصدر، إلى أن زيادة رواتب مديري المدارس الدولية، يرجع لوجود عدد قليل منهم يصلح للعمل كمدير مدارس دولية لأنه يشترط أن يكونو كخبراء معتمدين من جهات دولية لإدارة تلك المدارس.

وبالنسبة لمدارس 30 يونيو، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ هذه المدارس كانت مملوكة للإخوان قبل التحفظ عليها، وهي «مدارس خاصة ودولية بمصروفات»، شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدولية المنافسة لها في مصر.

مديري مدارس 30 يونيو يتقاضون نفس رواتب المدارس الدولية

وأضاف الوزير، أن مدارس 30 يونيو تخضع في إشرافها مالياً للجنه التحفظ بوزاره العدل، وفنيًا لوزاره التربية والتعليم والعاملون فيها يتقاضون ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة.

وأشار إلى أنّ الوزارة ليس لها علاقة بدفع رواتب مديري المدارس، لافتاً إلي أنها تأتي من إيرادات المدارس وليست من موازنة الوزارة .