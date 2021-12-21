إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب «توك توك» بأسوان.. بينهم 3 طالبات

شهد كوبرى إدفو العلوي، شمال محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب «توك توك»، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور جرى نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بانقلاب «توك توك» على كوبرى إدفو العلوي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم: سائق التوكتوك و3 طالبات في أثناء ذهابهن إلى مدرسة الثانوية الزراعية.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:- الطالبة سحر عبدالعاطي، 17 عاما، وزمزم أبوالحجاج رسلان حسن، 17 عاما، أنا سيمون رمزي فكري عبدالسيد، 17 عاما، ومصطفى حسن عبدالرحمن، سائق «التوك توك».

وتبين أن جميع المصابين من قرية النزل التابعة للمركز سالف الذكر، وحالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمستشفى إدفو العام.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بأسوان

في سياق آخر، ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، صباح أمس الاثنين، عند الكيلو 90 بمدخل قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، إلى 11 مصابا، ونقلوا إلى مستشفى إدفو؛ لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، وبانتقال سياراته إلى موقع الحادث، نقل المصابين إلى مستشفى إدفو، وتبين أنهم جميعا من أبناء المركز ذاته.