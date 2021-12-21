ميدالية عليها صورة المتهم الأول ضمن متعلقات فتاة بنها.. استعان بصديقيه

كشفت محاضر جهات التحقيق الخاصة بتحريز متعلقات فتاة بنها المعثور على جثتها على الطريق الحر، وتبين إلقاء صديقها لجثتها في مكان العثور بعد أن هاجمتها حالة إعياء توفت على إثرها خلال تواجدهما في شقة بمحافظة الجيزة، وجود ميدالية داخل حقيبة يد الفتاة عليها صورة المتهم الأول، بجانب بعض المتعلقات الخاصة بها، والتي أخفاها المتهم خشية افتضاح أمره.

في سياق متصل، وجهت أجهزة التحقيق للمتهمين في واقعة فتاة بنها، تهمة القتل لحين ورود التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيجزم بسبب وفاة المجني عليها، وقررت حبسهم 4 أيام عقب مثولهم للتحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي

واستعجلت جهات التحقيق التقرير النهائي للطب الشرعي وتحريات المباحث، حيث أكد المتهم الأول «صديق الفتاة» أن الفتاة كانت حالتها طبيعية ولم تشكو من أي نوع من المرض ولكنها سقطت فجأة على الأرض وفارقت الحياة.

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وأدلى المتهم ويدعى «ع غ»، 23 سنة، طالب في أحد المعاهد بـ 6 أكتوبر، وهو المتهم الأول في واقعة وفاة فتاة في القليوبية والمعروفة إعلاميا بـ «فتاة بنها، والتي توفت أثناء وجودها بصحبته داخل إحدى الشقق في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة باعترافات تفصيلية بعلاقته بالمتوفاة، حيث أكد أن يوم الوفاة خرجت الفتاة من منزلها في كفر شكر بحجة الذهاب إلى عملها في عيادة طبيب الأسنان التي تعمل معه ومكانها خلف محكمة بنها القديمة، ثم قابلها وتوجها سويا إلى شقة زميل له في منطقة 6 أكتوبر.

علاقة عاطفية تربط فتاة بنها بالمتهم الأول

وأكد المتهم أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها، وأنه وعدها بالزواج وكانا يتقابلان معا بشكل مستمر، وفي إحدى المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملاءه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر، وأنه يترك الشقة يومي الخميس والجمعة للسفر لأسرته، واتفقا أن يتقابلا في الشقة يوم الخميس ليقضيا اليوم كله سويا.

وأضاف أن الفتاة بالفعل خرجت من منزلها يوم الخميس على أنها ستذهب إلى العيادة، ولكنها التقته وذهبا إلى الشقة وعندما وصلا ودخلا تفاجئ بإصابتها بحالة إعياء شديدة لم يستطع تفسيرها، وشعر بحالة من الذعر عندما سقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وأردف المتهم أنه لاحظ عليها أنها توفيت، وهنا خاف على نفسه وعليها من افتتضاح أمرهما، فقام بالاتصال بصديق له، وهو المتهم الثاني ويدعى «م ب»، 24 سنة، سائق «توك توك»، طالبا مساعدته عقب إطلاعه على الأمر وحقيقة علاقته بالمجني عليها.

المتهم الأول استعان بأصدقائه للتخلص من الفتاة

وأوضح المتهم أن صديقه حضر إليه وبرفقته صديقيهما المدعو «م ا»، 25 سنة، بائع، مستقلين سيارة سوزوكي استأجراها لتوصيلهما، ومن قيادة المدعو «م ذ»، 37 سنة، سائق، وأكد الأول في أقواله بالمحضر أن الثالث والرابع ليس لديهما علم بالواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه قام مع الثاني بوضع الجثة في حقيبة سفر كبيرة تحصل عليها من الشقة محل الواقعة، وقاما بوضع الحقيبة في السيارة وتوجهوا إلى الطريق الحر في اتجاه مدينة بنها، وعند منطقة الشموت دائرة مركز بنها، توقفوا بالسيارة وقاموا بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها، وانصرف الأول وبحوزته الحقيبة الكبيرة وبها حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها، وألقى بهم في النيل، وتوجه برفقة الآخرين إلى منازلهم حتى تم القبض عليهم.

المتهم أرشد عن متعلقات فتاة بنها

وأرشد المتهم عن مكان إلقاء متعلقات المجني عليها في النيل، وتم استخراجها، وتبين أنها عبارة عن «صندل حريمي أبيض اللون وبالطو أبيض اللون وطرحة نبيتي اللون وهاتف محمول وبطاقة الرقم القومي الخاص بالمتوفاة وساعة يد حريمي حمراء وميدالية مفاتيح بها صورة المتهم الأول بالإضافة إلى بطاقة دفع إلكتروني كارت ميزة».

كما أقر المتهم الثاني بجميع أقوال الأول واعترف بصحتها، مؤكدا أنه أقدم على مساعدته في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء الثالث وقائد السيارة المستخدمة في نقل جثة المتوفاة، وسؤالهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة.

بلاغ بالعثور على فتاة على طريق شبرا بنها الحر

وكان مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة تعمل بعيادة أسنان بدائرة قسم شرطة أول بنها، مُلقاة بطريق «شبرا - بنها الحر» بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج ابنته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها، إلا أنها لم تعد.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية، طالب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء، وسقطت على إثرها مغشيا عليها، وبدت عليها علامات الوفاة.

وخشية افتضاح أمره، استعان الطالب بصديقه سائق مركبة «توك توك» ووضعا جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم، تحصل عليها من الشقة محل الواقعة، وتوجها بها وبصحبتهما آخرين يستقلون سيارة «فان»، قيادة سائق دون علم الأخيرين بالواقعة، واستقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها، حتى وصلوا لمكان العثورعلى الجثة وقام بإلقاء جثة الفتاة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية.