مشاركون بمؤتمر الجامعة الحديثة: الجمهور عاوز كدا حجة تحجيم دور الثقافة

انتقد مشاركون في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام الجامعة الحديثة، تحجيم الدور الثقافي والفني لصالح «أغاني المهرجانات»، مطالبين بـ«كود أخلاقي» يراعي عادات وتقاليد المجتمع ويرسخ للأخلاق الحميدة التي من شأنها معالجة التدني في الذوق العام، موضحين أنَّ «الفن الهابط» انتشر بشراسة الفترة الحالية نتيجة التطوّر التكنولوجي المتسارع.

في البداية، قالت الدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة وعضو مجلس النواب المصري، إنَّ المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام الجامعة الحديثة، يأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقدمه الجامعة لدعم القضايا المختلفة وأبرزها قضية الإعلام، موضحة أنَّ الجامعة تعمل على تقديم أحدث وسائل التكنولوجيا في التعليم والبحث العلمي داخل الكلية، مشيرة إلى أنَّه يتمّ على هامش المؤتمر تنظيم عدد من الفعاليات.

ألفت كامل: الفن والإعلام قوى ناعمة للثقافة المصرية

وأضافت رئيس الجامعة الحديثة، خلال كلمتها، أنَّ التوأمة بين الإعلام والفن أصبحت متقاربة، إذ إن لكل منهما دورًا كبيرًا في الوعي وتشكيل الرأي العام، فهما بمثابة قوى ناعمة للثقافة المصرية، مبينة أنَّ الجامعة أنشأت مدينة إعلامية متكاملة لتقديم جميع الخدمات للجامعة.

سامي الشريف: المجال مفتوح للمهرجانات.. والتحجيم نصيب الثقافة والفنون

من جهته، أشار الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، إلى أنَّ فاعليات مؤتمر كلية الإعلام الحديثة، تتضمن 6 جلسات تناقش 26 بحثًا وورقة قدمها خبراء وباحثون من مختلف كليات الإعلام في الجامعات المصرية والعربية، إلى جانب إقامة حلقتين نقاشيتين عن «الإعلام والفن بين حرية الإبداع وضوابط التنظيم»، و«قوة مصر الناعمة إلى أين؟»، معلناً تكريم بعض رموز الفن والإعلام المصري.

وبشأن الدور الثقافي، أوضح عميد كلية الإعلام، أنَّ المتابع للحراك الدولي يلاحظ تحجيم الدور الثقافي والفني لمصر لصالح ترك المجال مفتوحًا أمام أغاني المهرجانات، مشيراً إلى أنَّه يتمّ إفساح المجال في الفن والإعلام لمن هم أقل خبرة وكفاءة وجودة وقيمة علمية وفنية بحجة «الجمهور عاوز كدا».

واستكمل «الشريف»، أنَّ بناء الذوق الفني العام بات مسؤولية الجمهور، وعليه تفشى «الفن الهابط» الذي كان محدودًا في أوقات سابقة، لكنه انتشر بشراسة مع التطور التكنولوجي، داعياً إلى إعداد خطة لاستعادة دور الفن والإعلام المصري خاصة في ظل امتلاك مصر جميع الإمكانات البشرية والفكرية من علماء ومبدعين.

مايا البيضا: المؤتمرات العلمية فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر الإعلامية

من ناحيتها، ذكرت الدكتورة مايا البيضا، رئيس قسم الاتصالات والعلاقات العامة بالكلية، أنَّ المؤتمرات العلمية فرصة قوية وجيدة لتبادل وجهات النظر الإعلامية البحثية، مؤكّدًة أنَّ موضوعات المؤتمر تشغل بال الرأي العام بشأن كيفية ضبط الذوق العام.

وأضافت مايا البيضا، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنَّه يجب أن يكون هناك كود أخلاقي يراعي عادات وتقاليد المجتمع ويعمل على ترسيخ الأخلاق الحميدة التي من شأنها معالجة التدني في الذوق العام.

وانطلق المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام الجامعة الحديثة، اليوم، بعنوان «دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة، والدكتور سامي الشريف عميد الكلية.

وحضر المؤتمر، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومحمد صبحي، وفردوس عبدالحميد، والإعلامية جاسمين طه، وعدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية.