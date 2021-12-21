تحت شعار «صحتك تهمنا».. حقوق حلوان تنظم فعاليات الماراثون الرياضي

ينظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار «صحتك تهمنا»، برعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سلامة عبدالتواب، القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

ويأتي تنظيم كلية الحقوق للمارثون الرياضي في إطار التأكيد على أهمية رياضة الجري وفوائدها في تقوية الجهاز المناعي، ومنع أرتفاع ضغط الدم، للحصول علي جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

ويشرف على فعاليات الماراثون، راشد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلى السيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ومحمد عطية رئيس اتحاد الكلية، ونورهان سعيد، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد جمال أمين اللجنة الرياضية، وأمير ناصر، الأمين المساعد للجنة الرياضية.

تعقد فعاليات المارثون في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر 2021.