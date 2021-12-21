رئيس الجودة الصحية: الرئيس وجه بتطبيق التأمين الشامل خلال 10 سنين فقط

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، إن الدولة لم تتأخر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس وبورسعيد ومحافظات مختلفة، مبينا أن التأمين الشامل سيشمل جميع المواطنين في مختلف الأماكن ويغطي 3000 مرض ويشمل ذلك الأمراض النفسية والمزمنة، مبينا أن التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كل شئ لم يكن موجودا في مصر من قبل، ولكنه متواجد في دول مثل بريطانيا.

40 مليون أمريكي غير مشمولين بالتأمين الصحي في الولايات المتحدة

وأضاف «إسماعيل»، خلال استضافته برنامج «زووم»، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بها 40 مليون مواطن غير مشمولين بالتأمين الصحي الشامل.

عام 2021 كان غير مسبوق

وأكد أن عام 2021، كان عام غير مسبوق من العمل الضخم، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وتم التركيز على محافظات المرحلة الأولى، حيث تم تجديد المنشآت وتجهيزها، وشهد العام وجود 4 أنواع من المنشآت الطبية المختلفة باعتماد عالمي.

المستشفيات تحتاج إلى تطوير

وأشار إلى أن المستشفيات بمصر تحتاج إلى تطوير قبل أن تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا ستركز الدولة على تقديم جودة وسلامة وخدمة مقبولة وسينتفع بها الجميع.

هناك نقص في الموارد البشرية في مجال الطب

وأوضح أن نقص الموارد البشرية في مجال الطب، دفع الدولة إلى إيجاد حلول مبتكرة في المستقبل، من خلال توفير فرص عمل للأطباء في المحافظات البعيدة، لافتا إلى أن الأطباء المصريين متميزون ويتم طلبهم للعمل في دول عربية وأجنبية.