«الديهي» يكشف عن خلافات بين جبهتي الإخوان: وصفوا بعض بـ«سحرة فرعون»

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن أسامة سليمان متحدث جماعة الإخوان، تحدث عن جبهة محمود حسين ووصفهم بالمرتدين والمنافقين وسحرة فرعون، معقبًا: «سبحانك يا رب إخوان مسلمين بيفضحوا إخوان مسلمين»، كما أذاع مقطع فيديو للمتحدث باسم الإخوان يتهم جبهة محمود حسين بالنفاق والتزوير، مشددًا على أنه لم يكن يتخيل أن يصل الخلاف بين الإخوان لهذا الحد.

جبهه إبراهيم منير تتهم محمود حسين بفضح أسرار الجماعة

كما عرض الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، مقطع فيديو للدكتور محمد الدسوقي عضو مجلس شورى الإخوان العام، يتهم جبهة محمود حسين بتزوير محضر جلسات المجلس، معتبرًا أن ذلك تلبيس على الناس، ومغالطة كبير، وإثارة للفتن، كما أذاع مقطع آخر له يأمر جماعة الإخوان بالصبر على أمير الجماعة إبراهيم منير حتى لو كان له بعض الأخطاء، فكل إنسان يخطئ ويجب أن نصبر عليه ونصحح له، مشددًا على أنه لا يرى أي أخطاء فادحة حدثت منه، ويتهم جبهة محمود حسين بأنها تفضح أسرار الجماعة ولا سمع لها ولا طاعة.

توظيف الإخوان للقرآن الكريم في تصريحاتهم

واستنكر الإعلامي نشأت الديهي، توظيف الإخوان للقرآن الكريم في تصريحاتهم، قائلًا: «كل الإخوان بيوظفوا آيات القرآن الكريم في تصريحاتهم وكأنه قرآن وظيفي»، متسائلًا: «ماذا استفاد الدين الذي أتمه الرسول صلَّ الله عليه وسلم من وجود الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية؟، وهل استفاد الإسلام من التيارات الإسلامية؟، وما الذي غيروه في سلوكيات الناس؟، وماذا أضافوا للبشر والبشرية؟، إيه العمل الجليل اللي عملوه سوى الكر والفر والتفجير والإرهاب والتكبر والتجبر والتعالي؟».