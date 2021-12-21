زوجة في دعوى طلاق: «اتجوز عليا 5 مرات عرفي»

«اشتري شقة في إسكندرية عشان يتجوز فيها»، هذه الجملة رددتها سيدة أمام قاضي محكمة الأسرة بإمبابة، خلال إقامتها دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بحجة أنها اكتشفت زواجه 5 مرات عرفيا، من خلال صورة نشرتها إحدى السيدات على فيس بوك، وبعدها راسلتها سيدة وأخبرتها أنها متزوجة من زوجها عرفياً، لتبحث الزوجة وتجد أنه جعل شقة الإسكندرية وكراً لنزواته، فأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

طلاق بعد 10 سنوات

وقالت الزوجة في دعواها أمام القاضي، إنها تعرفت على زوجها منذ 10 سنوات، وتزوجا بعد عام واحد من الخطبة، وعاشت معه سنوات سعيدة، استطاعا خلالها حل مشكلاتهما في هدوء تام، مشيرة إلى إنجابها 3 أولاد منه، ومساعدتها له ماديا ومعنويا على مدار 9 سنوات.

اشترى شقة عشان يتجوز فيها

وأضافت الزوجة: «كنت أعيش معه على الحلوة والمرة، وكنت له نعم الزوجة، ولم أقصر معه ولا في المنزل وهذا بشهادته وبشهادة الجميع، الذين كانوا يصفوني دائما بالأم والزوجة المثالية، لأنني كنت كثيرة الاهتمام بنفسي وببيتي وأولادي، ومنذ 5 سنوات قرر شراء شقة فى الإسكندرية وكنا كل فترة نسافر معه، وبعد ذلك رفض سفرنا برفقته خلال الإجازات، ولم أكن أتخيل أنه رفض سفرنا لأنه يعيش هناك نزواته».

وتابعت الزوجة للقاضي: «بعد ما اشترى الشقة بقى يتردد عليها كتير، حتى في الشتاء، ويتحجج أنه رايح يدفع الفواتير، وأوقات يتخانق معايا عشان يروح يريح أعصابه، في يوم بالصدفة لقيت صورته على الفيس بوك مع واحدة وبعدها بكام يوم لقيت واحدة تانية بعتالي على ماسنجر إنه متجوزها وبعتالي ورقة الزواج العرفي، ولما دورت وراه اكتشفت أنه اتجوز 5 مرات».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها واجهته بزيجاته العرفي واعترف، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض وطلب مسامحتها ووعدها بعدم تكرار الأمر، لكنها توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.