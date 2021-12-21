مصادر: إخلاء المقر الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية وطرحه للبيع

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المنتظر أن يتم إخلاء مبنى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة الشيخ زايد، والانتقال إلى المقر الجديد لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إعادة استغلال أصول الدولة استثماريا

وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار إعادة استغلال أصول الدولة استثماريا، مشيرة إلى أنه من المنتظر نقل مقر الهيئة إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح المقر الحالي للهيئة للبيع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضاً تخصيص المساحات الشاغرة بمقر الجهاز القديم لإقامة أنشطة استثمارية لخدمة سكان مدينة الشيخ زايد تلك المنطقة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أخطرت وزارة الإسكان، ببدء إخلاء جميع العاملين لديها من مقرات العمل القديمة.

22400 متر مربع مساحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وتبلغ مساحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 22400 متر مربع، ويقام المبنى على 30% من المساحة الإجمالية فقط، والباقي عبارة عن مساحات خضراء وجراجات، وهذا بخلاف البهو الأمامي والخلفي لرواد الهيئة.

وتطل واجهة المبنى مباشرة على محور 26 يوليو المركزي بطول 145 مترا، وواجهة جانبيه على مدخل مدينة الشيخ زايد 2 بعرض 145 مترا، ويترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها وزير الإسكان.

وتعتبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية، وأنشأت عام 1979 خلال عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وخلال وزارة المهندس حسب الله الكفراوي، وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء، وتشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق، وتهدف إلى تدشين وتنمية المدن الجديدة، وطرح المناقصات، والمزادات الخاصة بالمدن الجديدة، ومتابعة المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.