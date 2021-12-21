أسعار نتيجة العام الجديد 2022.. تبدأ من 15 جنيها

مع اقتراب نهاية العام الجاري 2021، تزداد عمليات البحث عن أسعار نتيجة العام الجديد 2022، والتي يستخدمها الكثيرين في معرفة الأيام والتواريخ، ولمعرفة الإجازات السنوية، كما أن البعض يفضل طباعة كميات من النتائج للإعلان عن منتجاتهم، ويعتبر منطقة بين السريات وجامعة القاهرة هي الأفضل من حيث الأسعار.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» أسعار نتيجة العام الجديد 2022 وتكلفة طباعتها في منطقة بين السريات وجامعة القاهرة، وفقًا لتصريحات الحاج أحمد المصري، صاحب مطبعة بتلك المنطقة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار نتيجة العام الجديد 2022

وبحسب الحاج أحمد، فقد تراوحت أسعار نتيجة العام الجديد 2022 من 15 جنيهًا، وحتى 1200 جنيه للبلوكات حسب الخامات والمواد المستخدمة في الصناعة، وجاءت كالآتي:

أسعار بلوكات نتيجة 2022 الشعبية

وتراوح سعر البلوك فقط نحو 15 جنيهًا، للأنواع الشعبية، وهي تباع بدون حامل وهي تنتشر بجودة وطباعة متوسطة الجودة، أما الحجم الأكبر فيبدأ من 25 جنيها، وهناك نتائج يتم بيعها بالمقاس في الغالب تكون عمولة.

نتيجة مقاس 30×40 سم بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيه.

نتيجة مقاس 33×48 سم بسعر يتراوح ما بين 75 إلى 220 جنيها.

نتيجة مقاس 16×23 سم بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 75 جنيهًا.

بلوكات نتيجة 2022 الخشب

وفي الآونة ظهرت موضة جديدة، وهي تصنيع لوح خشبي يحمل بلوك النتيجة، ويمكن حفر ما تريد، مثل اسم شخص، جملة دينية، رومانسية وأيا ما تريد، أو يمكن أن تكون أشبة ببروز يوضع فيها صورة الشخص، يبدأ سعر اللوح الخشبي، والنتيجة من 200 إلى 500 جنيه.

أسعار تقويم مكتب ويبدأ من 100 جنيه، ويصل إلى 500 جنيه، حسب الخامات ونوع الورق المستخدم.

كما يوجد من تشكيلات وأنواع أجندات العام الجديد 2022، وهي تتراوح ما بين 75 جنيهًا، وتصل لنحو 1000 جنيه، للأنواع الفاخرة والمزينة بأسماء أصحابها.