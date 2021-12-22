رئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة: الفساد يسيطر على الأنشطة الرياضية حول العالم

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنّ المكتب نظم مؤتمر للدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد الذي يعقد مرة كل عامين واستضافته مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وستعقد الدورة المقبلة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لمناقشة تنفيذ الاتفاقية.

مصر ناقشت الفساد بعد مواجهة كورونا

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن الدولة المنظمة تقترح بعض الموضوعات مشيرة إلى أن مصر اختارت موضوع التعافي بعد جائحة كورونا بنزاهة وتجنب الفساد في القطاعات المعنية بالوباء والمتأثرة به خاصة الفساد في القطاع الصحي وفي المنح والتحويلات النقدية التي تتاح كدعم نقدي.

وأشارت إلى أن مصر اقترحت مناقشة موضوع الفساد في القطاع الرياضي مؤكدة أن الاتفاقية وقعت عليها 189 دولة وحضر المؤتمر الأخير بشرم الشيخ ممثلي 152 دولة مشددة على أنّ قضية مواجهة الفساد تحظى بإجماع دولي.

هناك فساد كبير في قطاع الرياضة

وأكدت غادة والي أنّ التوقيع على الاتفاقية يمثل صك قانوني ملزم للدول بسن تشريعات مناهضة للفساد مشددة على أن بنود الاتفاقية تطالب الدول بأن تكون هناك تشريعات مختلفة لمواجهة الفساد.

ولفتت إلى إصدار تقرير لأول مرة في شرم الشيخ عن وضع الفساد في الرياضة حول العالم، مشيرة إلى أن الرياضة صناعة قيمتها 750 مليار دولار وهناك قدر كبير من الفساد في الرياضة سواء في الأنشطة أو تنظيم المباريات والمراهنات أو البنية التحتية مشددة على أنّ هناك أوجه فساد في كل مجالات الرياضة.