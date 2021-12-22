«القابضة للمياه»: إطلاق خدمة تنظيف خزانات العقارات بأسعار رمزية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مبادرة خدمة جديدة للمواطنين عن طريق تنظيف خزانات العلوية للمياه بالعقارات والمجمعات السكنية وتطهيرها وتعقيمها بأسعار رمزية تحت إشراف كيميائيين قطاع المعامل بالشركة.

الخدمة تقدم تحت إشراف كيميائيين ومتخصصين

وقال اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان، إن الخدمة تقدم تحت إشراف كيميائيين ومتخصصين من الشركة لتنظيف الخزانات العلوية للمنازل والعقارات، كخدمة مقدمة من الشركة بأجر رمزي، ما يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية.

استخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية

وأضاف أن وسائل تنظيف الخزانات المستخدمة بأسلوب غير علمي يضمن جودة وكفاءة الغسيل والتعقيم، بالإضافة إلى وجود خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتفاعل مع المياه المخزنة الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لذا سعت الشركة إلى اطلاق مبادرة تنظيف وتعقيم الخزانات الأهلية بالعقارات السكنية والمصالح الحكومية والمدارس تحت إشراف كيميائيين متخصصين وباستخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واستخدام كلور مختبر معملياً وتقديم الدعم الفنى بعد عملية الغسيل طبقا للمعايير المعمول بها في وزارة الصحة المصرية.

تفريغ الخزان وتصريف المياه في مواسير الصرف الصحي

وأوضح الكيميائي إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه فور تلقي أي طلب من أحد سكان العقار لتلك الخدمة، تقوم الشركة بإرسال الفريق الخاص بإجراءات غسيل وتعقيم الخزان للبدء في تفريغ الخزان وتصريف المياه في مواسير الصرف الصحي وغلق المحبس الخاص بالخزان، ومن ثم تعقيم الخزان بالكلور المختبر معملياً، ثم ملء الخزان مرة أخرى وتفريغه، وسحب عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامة عملية الغسيل.

وعقب أن عملية تعقيم وتطهير الخزانات المنزلية يجب أن تتم مرة كل شهر لضمان جودة المياه المستخدمة في المنازل، مع التأكد من إحكام غلقه حتى لا يكون عرضة للملوثات المختلفة.