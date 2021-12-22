افتتاح المرحلة الأولى لألسنة حماية شواطئ مطروح بـ54 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لألسنة حماية الشواطئ بكورنيش «الأبيض» بعدد 5 رؤوس حجرية، لحماية الشاطئ بطول 1.5 كيلومتر، منها 4 رؤوس على شكل حرف T، ورأس خامس على شكل حرف L، وذلك بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه، كما تفقد وزير الري ومحافظ مطروح ألسنة حماية الشواطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

رافق وزير الري والمحافظ خلال الجولة كل من النواب عيسى أبو تمر، ورزق علواني، وجمال الشورى، وفتحية السنوسي، من أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح، إضافة إلى المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والمهندس أيمن عرفة، رئيس فرع حماية الشواطئ بمطروح، والمهندس جمال دعبس، مدير عام الموارد المائية والري بمطروح، والمهندس ابراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من أهالي منطقة «القصر» بمطروح.

وضع حجر أساس المرحلة الثانية لحماية الشواطئ

كما قام وزير الري، يرافقه محافظ مطروح، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض بعدد 20 لساناً، على مسافة 4 كيلومترات، منها 13 رأساً حجرية على شكل حرف L، و7 رؤوس على شكل حرف T، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 175 مليون جنيه.

وتفقد الوزير والمحافظ سد «أم لاشطان»، على طريق «القصر»، غرب مدينة مرسى مطروح، والذي يبلغ طوله حوالي 6 كيلومترات، والمقترح زيادة ارتفاعه من 3 إلى 4 أمتار، مع تبطين السد للحماية.

ووجه وزير الموارد المائية والري بدراسة كافة مقترحات ومطالب الأهالي بالمنطقة، لتحقيق أقصى استفادة، وحماية المساحة الزراعية والمباني، مع دراسة عمل فتحات تصريف للمياه بجسم السد، وكذلك دعم الأهالي بطلمبات سحب للمياه، أسوة بمنطقة سد «أبو إسماعيل».

كما تفقدا جهود الحفاظ على مياه الأمطار، مع إقامة عدد من الخزانات والسدود، حيث تفقدا أحد الخزانات لتجميع مياه الأمطار، بسعة 1000 متر مكعب، ضمن 611 خزاناً، بسعات مختلفة، منها 30 خزاناً بذات السعة.

دعم مطروح لإقامة 100 بئر للأهالي

ووافق «عبد العاطي» على دعم محافظة مطروح بمبلغ 3 ملايين جنيه، لاقامة 100 بئر «نشو» للأهالي، سعة 200 متر مكعب لكل بئر، على أن يتم تحديد المواقع المقترحة لتجميع أكبر كميات للمياه، لتحقيق الاستفادة للمواطنين والزراعات.

كما تفقدا سد «وادي أبو إسماعيل»، أو «وادي الشقوقة»، بمنطقة الكيلو 4، والذي تنفذه وزارة الري بتكلفة 11 مليون جنيه، بطول 54 متراً من قاعدته، و5 أمتار من أعلى القمة، بارتفاع 6 أمتار، وامتداد 160 متراً بين جانبي الوادي، كسد ركامي من الأحجار البيئية، للحماية من أخطار السيول، كأول سد ضمن مخطط إقامة 9 سدود بمدينة مرسى مطروح، التي شهدت سقوط أمطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي، في بعض المناطق، منها الكيلو 4، وفي إطار البحث عن حلول مستدامة تحقق الاستقرار للأهالي، مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار في ري الزراعات، وتوفير مصادر مياه دائمة، ومنع خطر السيول، خاصةً مع تزايد التغييرات المناخية.