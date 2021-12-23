4 فنانين ادعوا «حرمانية» الفن قبل أدهم نابلسي

أثار الفنان الأردني أدهم نابلسي، جدلا واسعا على «السوشيال ميديا»، بعد أعلن اعتزاله الفن، وتحريمه لما قدمه طوال مشواره؛ إذ قال: «حاولت أشرح كل اللي عندي بالفيديو، ولكن الكلام بيتاخد بأكثر من طريقة، ما حكيت كلمة حلال أو حرام أو شخص، أنا كنت بحكي عن حالي».

وأضاف «نابلسي»: «أنا مش شيخ يعني، لكن وضحت إني منذ دخولي المجال ده وأنا مش مرتاح، ممكن واحد يكون بيشتغل في محل أو غيره وحاسس إنه مش مرتاح في حياته، فيقرر يغير من ده».

ولم يكن أدهم نابلسي الأول الذي تحدث عن تحريم الفن، ونعرض في التقرير التالي بعض الأسماء التي تحدثت عن ذلك أيضا:

- سهير البابلي

ابتعدت الفنانة الراحلة عن المجال الفني، وتحدثت عن حرمانية، وأعلنت اعتزالها، وقررت أن تعيش لأسرتها فقط.

وبدأت تلك القصة عندما ربطتها علاقة بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وأثيرت الكثير من الأقاويل حول أن الأخير هو من نصحها باعتزال الفن وارتداء الحجاب.

وكشفت سهير البابلي حقيقة هذا الأمر في حديث تليفزيوني سابق لها، قائلة: «الشيخ الشعراوي له تأثير كبير علي؛ لأني كنت عاشقة له بأخلاقه وحديثه مع الفنانين الذين كانوا يذهبون إليه».

- دنيا بطمة

في شهر أكتوبر عام 2017، صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بأن الفن حرام، وأنها أفضل من الكثيرين، ولا تنسى أن الله عزوجل يطلب منها التوبة، مؤكدة أنها لا تظلم أحد ولا تمثل على أحد، لافتة إلى أن ما يهمها هو رضا الله والآخرة وليس شيء آخر.

- محمد نجم

الفنان محمد نجم، رأى أن الفن حرام، خاصة في صورته الحالية؛ نتيجة ظهور العنصر النسائي، مشيرا إلى يصر على أن الأعمال الفنية حرام شرعا: «لا نقول إن الفن هادف أو ليس هادف فالله فوق كل ذلك».

- سعد الصغير

تحدث المطرب الشعبي سعد الصغير، عن «حرمانية الفن» بشكل مباشر، قائلا إنه يريد أن ينتقل من تلك المهنة إلى أخرى تكون ليس بها أي شُبهات، مشيرا إلى أن الفن «حرام» بمنتهي الوضوح، وأنه قد وعد الله أن يعتزل الغناء حينما يشفى من مرضه، لكنه عاد مرة أخرى.